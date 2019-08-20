РИАМО - 20 авг. В Подмосковье футболом занимаются свыше 160 тысяч человек, в регионе активно строят новые стадионы, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«В Подмосковье футбол является массовым видом спорта - свыше 160 тысяч человек занимается футболом на территории Московской области. Мы большое внимание уделяем воссозданию инфраструктуры и, помимо реконструкции, строим новые стадионы. Сейчас на реконструкции находятся 18 объектов», - сказал Терюшков.

Как уточняется в презентации Терюшкова, до 2022 года планируется устройство девяти мини-стадионов. До 2024 года реконструируют шесть стадионов и построят три новых.