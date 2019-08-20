РИАМО – 20 авг. После встречи футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА в Москве полицейские задержали более 60 болельщиков за различные правонарушения, сообщает ТАСС.

«После футбольного мачта <…> в том числе за использование пиротехники, распитие спиртных напитков, выкрикивание нецензурных слов задержаны 62 человека», – заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Часть из задержанных болельщиков уже отпустили домой, добавил он.

Матч состоялся 19 августа на стадионе «Открытие-Арена» в Москве в ходе 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».