РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. Жители одного из корпусов дома №8 на Октябрьском проспекте Люберец пожаловались на незаконную вырубку деревьев, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник глава городского округа Владимир Ружицкий провел прием граждан. К нему обратились жители корпуса 1 дома №8 на Октябрьском проспекте. По их словам, один из жителей незаконно спилил четыре дерева, чтобы поставить теннисные столы.

«Я попрошу рассмотреть эту проблему на заседании общественной палаты городского округа Люберцы. Вместе с управляющей компанией «ЛГЖТ» также нужно провести процедуру избрания совета дома, если отсуствует», – сказал Ружицкий.

По его словам, все действия будут согласовываться с советом дома.

Житель, который вырубил деревья, также посетил прием и попросил помочь с установкой теннисных столов, а также с расширением спортивной площадки и установкой тренажеров.