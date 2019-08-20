РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 20 авг. В подмосковном Дзержинском 23 августа выступит Губернаторский оркестр Московской области, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«В этот раз погода обещает не подводить, и жители смогут насладиться выступлением Губернаторского оркестра Московской области. C нетерпением ждем жителей на встрече с замечательными артистами, которые несомненно украсят августовский вечер 23 августа, в 18:00 на площади Торгового центра», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Лермонтова, дом №42.