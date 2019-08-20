РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В подмосковном Подольске 24-25 августа пройдет VI этап чемпионата по супермото, сообщается на сайте организаторов мероприятия Supermoto.ru.

«В связи с неготовностью трека в Санкт-Петербурге, шестой этап чемпионата по супермото, посвященный 15-летию супермото в России, пройдет в Подольске 24-25 августа. В первенстве участники будут соревноваться в следующих классах: супермото профи (S1), супермото открытый (S2), супермото street (S4: спорт, хобби, город, женщины), минимотард (MX, 160 + 160 Pro), юноши (минимотард, миниGP), дети-минимото и дети-минимотард», – говорится в сообщении.

Соревнования будут проходить на картодроме «Лидер». В субботу пройдут тренировки и квалификация, в воскресенье – основные заезды.

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