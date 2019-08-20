РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Огнеборцы ликвидировали возгорание в торговом павильоне на улице Парковая в Подольске, пожар тушили 19 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел во вторник. В 12:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, улица Парковая.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 13:36. В тушении пожара принимали участие пять единицы техники и 19 человек», – говорится в сообщении.

По словам свидетелей, горел павильон, в котором торговали пивом на разлив.