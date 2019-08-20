РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 авг. Судебные приставы арестовали имущество у нескольких жителей Королева за долги по ЖКУ, сообщается на странице городского расчетно-кассового центра в Instagram.

Сотрудники службы судебных приставов совместно с представителем КРКЦ (Королевский расчетно-кассовый центр – ред.) провели вечерний рейд по неплательщикам за ЖКУ на проспекте кос3, улицах Горького, Суворова и 50-летия ВЛКСМ.

«Всего обошли 12 квартир. В ходе рейда были арестованы два телевизора, две стиральные машины, микроволновая печь и сотовый телефон. Всем зарегистрированным жителям, по адресам с задолженностью по ЖКУ, наложен запрет на выезд за рубеж и заблокированы банковские счета», – говорится в сообщении.

Проверить наличие задолженности и исполнительного производства можно на портале НеДолжник.рф или обратиться в КРКЦ.