РИАМО - 20 авг. Второй международный турнир по футболу имени Игоря Акинфеева пройдет в подмосковных Бронницах с 21 по 24 августа, в турнире примут участие 20 команд, среди которых три зарубежные, главным призом соревнования станет микроавтобус, сообщил журналистам во вторник министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«В 2018 году мы впервые проводили этот турнир. Тогда участие принимали 12 команд. В этом году их 20. В турнире примут участие зарубежные команды из Белоруссии, Чехии и Японии. . Главным призом станет микроавтобус», – заявил Терюшков.

По его словам, в этом году вокруг турнира был большой ажиотаж и некоторым командам пришлось отказать, однако в следующем году количество участников обещали расширить.

«Я очень благодарен тем людям, которые поддерживают и помогают делать такие турниры. Один человек не сможет сделать такой турнир, его физически не хватит, а когда есть поддержка в лице руководства Московской области, то все возможно. . То, что мы делаем для детей – это бесценно. На таких турнирах вырастают звездочки, а потом, если им хочется играть в футбол, они идут дальше. . Нам нужны таланты, нашей стране, пополнять сборную», – подчеркнул заслуженный мастер спорта, вратарь ПФК ЦСКА, обладатель кубка UEFA Игорь Акинфеев.

Именитый голкипер также отметил, что для него очень важен огонь в глазах молодых ребят, так как именно он делает турнир особенным и запоминающимся.

«Более семи тысяч матчей за сезон проводит федерация футбола.. Я хочу всячески поблагодарить Игоря (Акинфеева – ред.). Карьера футболиста сложна и, тем не менее, он нашел время на организацию такого соревнования. . Надеюсь, что турнир станет традиционным и мы будем его развивать», – пояснил председатель федерации футбола Московской области Игорь Ефремов.

Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах уже во второй раз. Турнир будет проходить на той же тренировочной базе, где на заре спортивной карьеры проходил свои сборы сам Акинфеев. В прошлом году здесь жили и тренировались футболисты сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси. Сейчас этот спортивный объект входит в программу наследия чемпионата мира по футболу и используется для проведения турниров и тренировочных сборов.

В 2018 году во время чемпионата мира Подмосковье принимало девять сборных. В Московской области размещались команды Аргентины, Бельгии, Ирана, Мексики, Перу, Португалии, Туниса, Франции и России. Для них были подготовлены лучшие базы.