РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 авг. Глава Люберец Владимир Ружицкий 28 августа проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями городского округа, он также ответит на их вопросы.

«Двадцать восьмого августа проведу встречу с жителями городского округа Люберцы. Обсудим вопросы развития системы образования, подготовки учреждений к новому учебному году», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что встреча пройдет в гимназии «Интерес» по адресу: проспект Гагарина, дом №10. Начало в 18:00.