РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 авг. В Королеве на улице Северной запретят стоянку автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Дорожные знаки установят в районе дома №4 на улице Северной.

«Администрация городского округа (Королев – ред.)сообщает, что в соответствии с решением рабочей группы объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения по улице Северная в районе дома №4 будут установлены знаки дорожного движения 3.28 «Стоянка запрещена», – говорится в сообщении.

Транспортные средства, нарушающие требования дорожных знаков, будут эвакуированы.