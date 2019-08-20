РИАМО - 20 авг. Торжественное открытие детской игровой площадки прошло на улице Горького в Электрогорске, для гостей праздника подготовили горячий чай и угощения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Во дворе домов №№26-27-28-31 на улице Горького прошел праздник улицы, в рамках которого состоялось торжественное открытие детской игровой площадки.

«Рад всех приветствовать на сегодняшнем празднике. В этом дворе в центре города всегда много детей, и я уверен, что новый игровой комплекс будет для ребят отличной площадкой для игр. Комплекс установлен по программе губернатора Московской области. Надеюсь, что жители будут бережно относиться к площадке и соблюдать чистоту», - сказал глава города Денис Семенов.

На мероприятии также присутствовали начальник территориального отдела №14 Госадмтехнадзора Артем Гальченко, заведующий территориальным отделом Госжилинспекции Максим Сидоров.

Творческие коллективы и солисты города поздравили всех присутствующих зажигательными номерами, а горячий чай и угощения создали отличное настроение.