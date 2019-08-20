РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В микрорайоне Климовск Подольска сотрудники управляющей компании завершили ремонтные работы на теплотрассе Южного поселка, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» завершили ремонтные работы на участке теплотрассы, проходящем вблизи многоквартирных домов №№33 и 34 в Южном поселке», – говорится в сообщении.

Специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» продолжают ремонтно-профилактические работы для подготовки к отопительному периоду 2019/2020 годов.