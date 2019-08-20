РИАМО - 20 авг. Концерт, силовое шоу и конкур «Мисс фестиваля» пройдут на восьмом Bikers brothers festival 23 и 24 августа в городском округе Домодедово, сообщается на сайте мероприятия.
Для участия в лотерее необходимо приобрести памятный значок фестиваля в торговой палатке Support 22. На обороте значка находится уникальный номер. По этому номеру и будут разыгрываться призы.
Для гостей подготовили музыкальную и развлекательную программы: можно посмотреть силовое шоу, кастом шоу (участвует техника, сделанная для владельцев на заказ), бои баз правил или поболеть участниц конкурса «Мисс фестиваля».
Вход для детей до 14 лет, в сопровождении родителей, бесплатно. Парковка автомобилей на территории фестиваля в комплексе «Бор» - платная.
Программа фестиваля
Пятница, 23 августа
19:00 Борис Булкин - rock – Россия.
20:00 «Падонки бенд» - rock – Россия.
21:00 «Черный квадрат» (песни Виктора Цоя и групы «Кино») - rock – Россия.
Суббота, 24 августа
11:00 «Золотая нота. Life is Rock» вокальный конкурс Игоря Сандлера.
13:00 Rockabilly.
14:00 Силовое шоу Павла Зубринова.
14:30 Alex Carlin band - hard rock – США/Россия.
15:30 Бои без правил «Стрелка».
17:00 Роман Архипов - alternative rock – Россия.
18:00 Кастом шоу.
18:30 Gypsy Jack - кавер бенд, hard rock - Куба/Россия.
19:30 Мисс фестиваля.
20:00 Multiverse (Никита Пресняков) - alternative rock, alternative metal – Россия.
21:00 Хедлайнер - V8 WANKERS - hard rock, rock’n’roll – Германия.
22:00 Лотерея, главный приз - Harley-Davidson St
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