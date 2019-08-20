РИАМО - 20 авг. Концерт, силовое шоу и конкур «Мисс фестиваля» пройдут на восьмом Bikers brothers festival 23 и 24 августа в городском округе Домодедово, сообщается на сайте мероприятия.

«23-24 августа 2019 года при поддержке «Москва Harley-Davidson» состоится восьмой байк-фестиваль Bikers brothers festival 2019. Приезжай на фестиваль, выиграй Harley-Davidson и уезжай на нем!» - говорится в сообщении.

Для участия в лотерее необходимо приобрести памятный значок фестиваля в торговой палатке Support 22. На обороте значка находится уникальный номер. По этому номеру и будут разыгрываться призы.

Для гостей подготовили музыкальную и развлекательную программы: можно посмотреть силовое шоу, кастом шоу (участвует техника, сделанная для владельцев на заказ), бои баз правил или поболеть участниц конкурса «Мисс фестиваля».

Вход для детей до 14 лет, в сопровождении родителей, бесплатно. Парковка автомобилей на территории фестиваля в комплексе «Бор» - платная.

Программа фестиваля

Пятница, 23 августа

19:00 Борис Булкин - rock – Россия.

20:00 «Падонки бенд» - rock – Россия.

21:00 «Черный квадрат» (песни Виктора Цоя и групы «Кино») - rock – Россия.

Суббота, 24 августа

11:00 «Золотая нота. Life is Rock» вокальный конкурс Игоря Сандлера.

13:00 Rockabilly.

14:00 Силовое шоу Павла Зубринова.

14:30 Alex Carlin band - hard rock – США/Россия.

15:30 Бои без правил «Стрелка».

17:00 Роман Архипов - alternative rock – Россия.

18:00 Кастом шоу.

18:30 Gypsy Jack - кавер бенд, hard rock - Куба/Россия.

19:30 Мисс фестиваля.

20:00 Multiverse (Никита Пресняков) - alternative rock, alternative metal – Россия.

21:00 Хедлайнер - V8 WANKERS - hard rock, rock’n’roll – Германия.

22:00 Лотерея, главный приз - Harley-Davidson St