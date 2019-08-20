РИАМО - 20 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник встретился с подопечными – участниками конкурса управленцев «Лидеры России», передает корреспондент РИАМО.

«Конкурс интересный, полезный. Мы надеемся, что наше партнерство, совместная работа дадут новые идеи, знакомства с людьми, которые что-то ищут. Хотя каждый из вас при деле, люди востребованные, вместе с тем нам интересно будет пообщаться», - сказал Воробьев.

На встрече присутствовали следующие победители конкурса «Лидеры России»: коммерческий директор региона АО «ЮниКредит Банк» Кристина Коцкая, управляющий директор ООО «Карл Цейсс Групп Россия и СНГ» Дмитрий Сенин и генеральный директор ООО «Инфраструктура Инвест Групп» из Новосибирска Андрей Яковлев.

На встрече обсудили и проект победителя конкурса «Лидеры России 2018/2019» Дмитрия Сенина «Экскурсионные программы Московской области для транзитных туристов».

«Идея состоит в том, что сейчас стал большим поток транзитных туристов из Азии, в частности, из Китая в Европу. Из-за хорошего расписания у «Аэрофлота» китайские туристы реже пользуются собственными авиалиниями и летят через Россию, делают остановку в Москве или Санкт-Петербурге, а дальше летят в Европу. Для нас это открывает окно возможности — если они на 2-3 дня остаются, то могут посетить наши достопримечательности, воспользоваться нашей туристической инфраструктурой и именно в области», - сказал Сенин на встрече с губернатором.

В свою очередь руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина рассказала, что проект может стать пилотным в Подмосковье.

«Собирается рабочая группа, где формируются новые документы по развитию туризма в РФ. Этот проект, который прозвучал уже там, я думаю, будет детально прорабатываться. Нам нужно готовить его отдельно, делать его здесь пилотным, а потом представлять на всю страну», - сказала Галкина.

Победителями конкурса управленцев «Лидеры России» за 2018-2019 годы стали 104 человека, из них семь человек из Подмосковья, и 29 - из Москвы.