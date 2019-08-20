РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Житель Подольска пожаловался на водителя автобуса, который закрыл дверь перед его лицом и не дал зайти в салон транспорта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на некорректное поведение водителя автобуса маршрута №3. Он отметил, что водитель закрыл дверь прямо перед его лицом. При этом он видел, что пассажир хотел сесть в общественный транспорт. Инцидент произошел на станции «Подольск».

«АО «Мострансавто» рассмотрело обращение по вопросу соблюдения правил поведения водительского и кондукторского состава на межмуниципальном маршруте №3. Установлено, что рейс на автобусе выполнял водитель Немировский Г.П. В своем объяснении водитель отрицает нарушение. Ввиду отсутствия записи видеонаблюдения в салоне автобуса доказать факт нарушения не представляется возможным. Однако, с водителем был проведен дополнительный инструктаж о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и вежливого и корректного общения с пассажирами. Работа данного водителя взята на контроль начальником колонны», – говорится в ответе АО «Мострансавто».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.