РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска спилили засохшие деревья на Коммунальной улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска специалисты МБУ «ПКБ» продолжают плановую работу по удалению засохших деревьев, произрастающих на городской территории. Так, 19 августа работы проводились на улице Коммунальной», – говорится в сообщении.

Работы проводятся согласно составленному территориальным управлением плану на основании обследования территории на наличие засохших деревьев.