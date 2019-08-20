РИАМО - 20 авг. Пересадки с линий Московских центральных диаметров на станции метро и обратно будут бесплатными, в конце 2019 года запустят движение по первым диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров осмотрели ход реконструкции платформы «Сетунь» МЦД-1.

«Уже сегодня могу сказать, что поездки на МЦД будут значительно дешевле, чем на пригородных поездах. Пересадка между станциями МЦД и метро будет бесплатной», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что для МЦД закупили 39 поездов «Иволга», из них 26 проходят обкатку.

«Комфорт поездок на наземном метро будет максимально приближен к Московскому метрополитену и Московскому центральному кольцу, а в чем-то и превзойдет его. <…> Надеюсь, что в конце года мы сможем открыть движение», — отметил Собянин.

У МЦД будет пять направлений – это 375 километров пути и 186 станций. Запуск движения по диаметрам улучшит транспортное обслуживание 9,6 миллиона человек – 6,9 миллиона москвичей и 2,7 миллиона жителей 17 городов Подмосковья. Ожидается, что пассажиропоток превысит 300 миллионов человек в год.

Станции МЦД будут работать с 05:30 до 01:00 без дневного технологического окна. На диаметрах будет работать центр обеспечения мобильности пассажиров. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик. Оплатить проезд можно будет «Тройкой» и банковскими картами.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Московские центральные диаметры являются совместным проектом Минтранса России, правительства Московской области, правительства Москвы и РЖД.

Общая протяженность диаметра D1 Одинцово – Лобня составит 52 километра, время в пути – 80 минут. Первоначально на линии будет 24 остановочных пункта. К 2024 году число остановок вырастет до 28. На диаметре появятся новые станции «Славянский бульвар», «Петровско-Разумовская», «Дмитровская» и «Илимская». На D1 проводится комплексная реконструкция железнодорожной инфраструктуры.

Общая протяженность диаметра D2 Нахабино – Подольск составит 80 километров, время в пути – 116 минут. На линии будет 33 остановочных пункта. В перспективе их число увеличится до 38.