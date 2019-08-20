РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В подмосковном Подольске сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние шести школьных автобусов и знание правил ПДД водителями, они готовы к школьному сезону, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Госинспекторы отдела технического надзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск обследовали техническое состояние шести школьных автобусов, перевозящих учащихся в школы, расположенные в отдаленных районах Подольска. Также проверили знание ПДД у водительского состава. По результатам проверки все автобусы к перевозке детей допущены, водители подтвердили квалификацию и также допущены к перевозке детей», – говорится в сообщении.

Автобусы возят детей в поселок Быково, поселок Дубровицы, поселок МИС, село Сынково. Сотрудники Госавтоинспекции также проинструктировали водителей и напомнили им о должностных инструкциях. Мероприятие прошло в преддверии нового учебного года, а также в рамках проведения комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети».