РИАМО - 20 авг. В 2019 году индустриальному парку «Метако» удалось привлечь крупного резидента – ООО ТПК «МеткомЦентр», которое занимается обработкой арматурного проката и изготовлением специализированных изделий для строительной отрасли, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

ТПК «МеткомЦентр» производит пространственные арматурные каркасы, которые используются в крупнейших проектах: при строительстве Московского метрополитена, ЦКАД, Южной рокады. При строительстве Крымского моста компания обеспечила арматурными каркасами около 70% свайных оснований опор.

«На предприятии работают более 200 человек. Планируется оказать поддержку компании в закупке очередной высокопроизводительной линии оборудования через программу Фонда развития промышленности Московской области», – говорится в сообщении.

ООО ТПК «МеткомЦентр» зарекомендовало себя надежным партнером и доказало высокий уровень квалификации в своей сфере деятельности поставками в установленные сроки продукции безупречного качества с соблюдением всех требований СНиП.

«МеткомЦентр» непрерывно осваивает новые виды изделий, повышает квалификацию персонала и расширяет возможности своего производства закупками самых современных единиц импортного оборудования.