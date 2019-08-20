РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В микрорайоне Климовск Подольска суд признал незаконным увольнение бывшего замдиректора Автоколонны №1788 Сергея Булычева и обязал восстановить его на работе, сообщил «РИАМО в Подольске» сам пострадавший Булычев.

По его словам, он начал работать в Автоколонне №1788 (филиале ГУП МО «Мострансавто») в 2013 году и дорос до директора. За время работы предприятие стало прибыльным, открывались новые маршруты и многое другое. Однако руководство «Мострансавто» назначило нового директора и Булычева перевели на должность заместителя директора по перевозкам и стали принуждать к увольнению. Весной текущего года после ряда необоснованных выговоров его уволили. Пострадавший обратился в Климовский городской суд с целью признать увольнение незаконным. Заключительное заседание состоялось во вторник.

«Я обратился в суд в целях признать мое увольнение незаконным и восстановиться на работе в данной организации в должности заместителя директора по перевозкам. Судья вынес решение в мою пользу и иск удовлетворил частично. В частности, суд признал увольнение незаконным и обязал восстановить меня на прежнем месте работы. Также предприятие обязали оплатить общую стоимость моей заработной платы за время моего вынужденного прогула (из-за увольнения) в общей сумме свыше 450 тысяч рублей», – сказал Булычев.

Он добавил, что к рабочим обязанностям на предприятии приступит с 21 августа.