РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. Во вторник в подмосковных Люберцах 11 школьникам из малоимущих семей вручили наборы канцелярии и портфели, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Подарки детям вручили депутаты городского округа Люберцы.

«Дорогие дети, скоро вы пойдете в школу – кто-то в первый раз, кто-то нет. В наших наборах есть все для успешной учебы. Желаю, чтобы вы учились только на «хорошо» и «отлично», – сказал депутат Люберец Александр Мурашкин.

Наборы вручали в рамках акции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга Люберцы «Собери ребенка в школу». Депутаты муниципалитета активно принимают участие в данной акции.