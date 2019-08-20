РИАМО – 20 авг. Пилоты авиакомпании Air France экстренно посадили в Люксембурге самолет, летевший рейсом Москва – Париж, его обследуют техники, сообщает РИА Новости.

Управляющий экипажа воздушного судна объяснил, что решил прервать полет после того, как сработало оповещение, связанное с тормозной системой.

«Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет», — добавил представитель Air France.

Воздушное судно возобновит рейс, когда завершатся технические проверки.

За последнюю неделю это уже второй случай аварийной посадки самолета, летящего из Московского региона. 15 августа самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту совершил жесткую посадку сразу же после вылета из аэропорта «Жуковский». Самолет сел на поле в Раменском городском округе. Всех пассажиров эвакуировали.