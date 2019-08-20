РИАМО - 20 авг. Праздничные салюты запустят более чем с 20 площадок Москвы в честь Дня города, залпы прогремят в том числе из парков и с барж в акватории Москвы-реки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарят праздничные фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта», - говорится в сообщении.

На трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая, Коломенская набережные) зрителей ждут зрелищные фейерверки, запуск которых будет произведен с барж.

Всего для празднования 872-й годовщины со дня основания города в столице (7 и 8 сентября) подготовили свыше 250 праздничных программ. Откроют праздник на ВДНХ, а основные торжества пройдут на Тверской улице.

На всех праздничных площадках гостей ждет масштабная программа: почти 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской), 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов.