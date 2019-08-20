РИАМО - 20 авг. Анализ активности малого и среднего предпринимательства в городах с населением более 250 тысяч человек провели специалисты Финансового университета при правительстве РФ, в число городов с наибольшей активностью бизнеса вошли подмосковные Балашиха и Химки, говорится в материалах исследования.

В целом в июле отмечался спад экономической активности малого и среднего бизнеса, с мая 2019 года снижается и число представителей данного сегмента экономики, готовых в ближайшие пару месяцев арендовать офис или производственные помещения. В июле оно упала на 8% по отношению к показателям прошлого года. Падает и спрос на некоторые услуги, и количество тех, кто рассматривает возможность открыть свое дело. Однако и в этих условиях в некоторых городах сохраняется высокая активность предпринимателей.

«Наибольшее число предпринимателей, готовых арендовать производственные помещения или открывать новый бизнес, имеется в следующих городах: Якутск, Севастополь, Балашиха, Химки и Красноярск», - говорится в материале.

Также в 10-ку самых активных по данному показателю городов с населением более 250 тысяч человек вошел подмосковный Подольск, разместившийся на седьмом месте. Также в списке присутствуют Казань, Симферополь, Пермь и Краснодар.

В исследовании отмечается, что на высоком уровне держится активность бизнеса в сфере строительства. По оценкам представителей малого и среднего бизнеса, объем строительных работ вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.