РИАМО - 20 авг. В Единый день голосования, 8 сентября, на выборах в совет депутатов городского округа Жуковский будут дежурить свыше 130 сотрудников полиции, также предусмотрен мобильный резерв, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов совета депутатов городского округа Жуковский. В целях обеспечения общественного порядка будет задействовано 135 сотрудников полиции. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен мобильный резерв, для голосования образовано 49 избирательных участков», – отмечается в сообщении.

В день голосования на избирательных участках будут задействованы сотрудники полиции ОМВД, экипажи ОГИБДД, сотрудники частных охранных предприятий, представители добровольной народной дружины (ДНД) и Общественного совета при ОМВД.

Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу проводится профилактическая работа, направленная на недопущение совершения преступлений и иных правонарушений в период подготовки и проведения выборов. Накануне выборов организованна охрана избирательных участков и избирательных бюллетеней, а в день голосования избирательные участки будут обследованы кинологами со служебными собаками.

«Уважаемые граждане! При обнаружении вами лиц или предметов, вызывающих подозрение, просим незамедлительно сообщить по телефонам: дежурная часть ОМВД России по городскому округу Жуковский: 8(495)556-99-37; телефон доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66», – заключается в материале.