РИАМО – 20 авг. Главу Красносельского района Илью Яшина арестовали за организацию незаконной акции, по решению Троицкого суда Москвы ему дали 10 суток.

Ему вменяют призывы к акциям 18 и 19 июля на Трубной площади в столице. Это уже четвертый арест Яшина за минувший месяц.

«Очередные 10 суток ареста по решению Троицкого суда. Кто бы сомневался», – написал Яшин в своем Twitter-аккаунте.

Оппозиционера задержали на выходе из спецприемника, в котором он провел 10 суток, 18 августа. Его судили по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Яшин выдвигался в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом 9 августа окончательно.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.