РИАМО - 20 авг. Торжественное открытие Дня города Москвы состоится 7 сентября на ВДНХ, всего в столице проведут более 250 праздничных программ, созданных с учетом пожеланий горожан, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

На заседании президиума правительства Москвы во вторник руководители департамента культуры города Александр Кибовский и департамента торговли и услуг Алексей Немерюк доложили о подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня города Москвы.

«В этом году столица отметит свой 872-й день рождения. Празднование Дня города состоится 7 и 8 сентября. Во всех округах города пройдет более 250 праздничных программ. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе «Активный гражданин». Всего проголосовали 353,8 тысячи человек», – отмечается в сообщении.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая по традиции будет пешеходной. Главной темой на Тверской станет юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. На улице откроются четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны, общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров.

Как и в прошлые годы, в День города гостей ждет масштабная культурная программа: почти 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской), 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов.

«Гости посмотрят балетные постановки и драматические спектакли. Для них выступят московские оркестры, популярные группы и исполнители в разных жанрах: от джаза до инди, от рока до эстрады. Проект «Золотая маска» в городе» привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья», – уточняется в материале.

Также на Тверской улице организую мастер-классы на любой вкус. В этом году занятия будут посвящены ремеслам и профессиям, представленным в «Технограде» и Парке ремесел на ВДНХ. Их участники создадут миниатюрные копии павильонов ВДНХ и ее огромную мозаичную карту, отчеканят и распишут юбилейные значки, соберут и запрограммируют роботов, узнают все о тюнинге мотоциклов и другое. Серию мастер-классов организуют вместе с «Союзмультфильмом».

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут на сотнях площадок по всему городу. Москвичей поздравят более тысячи популярных исполнителей. Концерты классической музыки состоятся у храма Христа Спасителя, в парке «Кусково» и государственном музее-заповеднике «Царицыно». В Измайловском парке пройдет рок-фестиваль с участием молодых исполнителей и известных артистов.

В парке искусств «Музеон» будут ждать ценителей моды – там организуют театральные перформансы, творческие мастер-классы, а также модные показы молодых российских дизайнеров и образовательная программа по вопросам современной моды. Вечером пройдут концерты.

На Цветном бульваре состоится благотворительный фестиваль «Добрая Москва» – ярмарка товаров, сделанных руками подопечных благотворительных фондов. Для гостей будет организован концерт с участием популярных исполнителей, мастер-классы, выступления уличных театров.

На Арбате пройдет музыкально-поэтическая программа. В парке «Зарядье» гостей ждут выступления симфонического оркестра, академического хора и уличных театров. На Поклонной горе состоятся концерты, организованные совместно с популярными радиостанциями «Дорожное радио» и «Русский хит».

В Екатерининской парке организуют праздничную программу для всей семьи, включая мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии.

Запланировано несколько специальных проектов. Так, на Водоотводном канале Москвы-реки пройдет SUP-регата для любителей SUP-серфинга. К участию приглашаются все желающие. В рамках праздника состоится два массовых заплыва: 7 и 8 сентября.

Самое ожидаемое и необычное шоу запланировано на площадке «Москва-Сити». Российские и зарубежные спортсмены собираются установить мировой рекорд по хайлайну: они пройдут по стропе между Южной башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers на высоте более 300 метров. Выступления состоятся 7 и 8 сентября.

Спортивный праздник в День города пройдет в «Лужниках», традиционный фестиваль инвалидного спорта – в УСЦ «Искра» на Сельскохозяйственной улице.

На 58 площадках фестиваля «Цветочный джем» гостей ожидает насыщенная и разнообразная программа. По всей Москве «расцвели» 42 сада, созданные ландшафтными дизайнерами из 10 стран мира. Для этого потребовалось более 200 тысяч живых цветов и растений. Основная часть программы – любительский конкурс цветников – состоится 8 сентября на 1475 площадках.

Традиционно в первый день празднования Дня города Москвы небо озарят праздничные фейерверки. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта. На трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая, Коломенская набережные) зрителей ждут зрелищные фейерверки, запуск которых будет произведен с барж.

7-8 сентября музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города, будут работать бесплатно. В них также пройдет ряд интересных мероприятий.