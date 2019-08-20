РИАМО - 20 авг. Более 400 директоров школ Подмосковья повысят квалификацию на семинарах по организации методов преподавания и выстраивания плодотворного взаимодействия учителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Под эгидой проекта «Социальный капитал и структура организации как ресурс повышения качества преподавания в школе» 430 директоров 19 по 23 августа поучаствуют в семинарах, где рассмотрят итоги исследований социального капитала, которые они провели в своих коллективах. Помимо директоров, к обучающему проекту присоединяются и их заместители по учебной и воспитательной работе – всего со всего региона собралось 1,3 тысячи управленцев.

«На семинарах участники освоят авторскую технологию по организации методической работы в школе, узнают, как развивать кадровый потенциал путем выстраивания эффективного взаимодействия педагогов», — сказала Забралова.

Она добавила, что два года назад начали проходить регулярные образовательные семинары по самым острым проблемам сферы образования, всего в них приняли участие около 10 тысяч директоров школ и представителей муниципальных органов управления образованием. Эту инициативу планируется продолжить и в новом учебном году.