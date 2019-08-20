РИАМО - 20 авг. Столичные власти подготовили мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага России, они пройдут на 33 городских площадках, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский доложил о проведении культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага РФ.

«Празднование Дня Государственного флага пройдет 24-25 августа и охватит 33 городские площадки, в том числе пять площадок в центре – проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк, сад «Эрмитаж», восемь кинотеатров – «Молодежный», «Вымпел», «Березка», «Искра», «Тула», «Сатурн», «Спутник», «Полет», 20 парков», - говорится в сообщении.

Центральным мероприятием станет концерт 24 августа на проспекте Академика Сахарова. Концерт проводится по инициативе Клуба героев России и Российского союза ветеранов Афганистана. В нем примут участие: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан, Amchi, Ars-N, военные духовые оркестры.

Гостями станут народный артист СССР Василий Лановой, известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

«До начала концерта в 11:00 состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен». Волонтеры – молодые люди из разных объединений и движений развернут на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов (каждый флаг размером 120х20 см), а также общественных организаций. На полотне будет читаться слово «Россия», сложенное из цветов триколора», - добавляется в материале.

После этого будет развернут бело-сине-красный флаг России. Участие во флешмобе примут более 1 тысячи человек.

Тематические мероприятия будут организованы в городских парках. Так, 24 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится IX международный фестиваль «Казачья станица Москва». С 10:00 до 20:00 здесь выступят творческие коллективы, спортивные клубы, мастера-ремесленники, историки и этнографы, представители казачьих организаций и учебных заведений.

В саду «Эрмитаж» с 11:00 до 22:00 пройдет семейный инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест» – праздник для детей и взрослых, семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В этот же день в Екатерининском парке будет организовано празднование Дня Преображенского полка, пройдет концертная программа с участием победителей телепроекта «Большая перемена». Завершит праздник выступление группы «Александров-Парк» созданной участниками Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

На Поклонной горе 24 августа в 13:00 у памятника героям Первой мировой войны выступят детские духовые оркестры – участники международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Под их аккомпанемент пройдут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

«С 15:00 до 23:00 будет работать открытый кинотеатр, где пройдут мастер-классы для детей, презентация фильмов детских киностудий, показ работ конкурса Instagram-фильмов о Москве, внеконкурсные показы, анимационная программа», - перечисляется в пресс-релизе.

25 августа с 13:00 до 19:00 на Поклонной горе пройдет большой праздничный концерт с участием Дениса Майданова, Алексея Хворостяна, Владимира Девятова и других исполнителей, который организует телеканал «ТВ Центр».

24 августа в 20:00 в музее Победы (кинотеатр «Поклонка») состоятся показ и встреча со съемочной группой фильма Василия Ливанова «Медный всадник России». 25 августа в 20:00 будет показан фильм Виктории Фанасютиной «Солдатик». Мероприятия будут организованы в рамках внеконкурсной программы («Кино для всей семьи») VIII московского фестиваля «Будем жить».

Специальная программа кинопоказов подготовлена сетью «Москино». Там можно будет посмотреть мультфильм «Гора Самоцветов» (кинотеатр «Вымпел»), фильмы «Офицеры» (кинотеатры «Молодежный» и «Тула»), «Броненосец Потемкин» (кинотеатр «Березка») и так далее.

В 2019 году исполняется 350 лет государственному флагу России. В деревне Дединово Луховицкого городского округа в 1668 году был построен, а в 1669 году спущен на воду первый русский военный корабль «Орел». Многие историки и краеведы сходятся во мнении, что именно тогда – 350 лет назад – на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.