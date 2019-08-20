РИАМО - 20 авг. Столичные власти подготовили мероприятия в честь празднования Дня Государственного флага России, они пройдут на 33 городских площадках, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский доложил о проведении культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага РФ.
«Празднование Дня Государственного флага пройдет 24-25 августа и охватит 33 городские площадки, в том числе пять площадок в центре – проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк, сад «Эрмитаж», восемь кинотеатров – «Молодежный», «Вымпел», «Березка», «Искра», «Тула», «Сатурн», «Спутник», «Полет», 20 парков», - говорится в сообщении.
Центральным мероприятием станет концерт 24 августа на проспекте Академика Сахарова. Концерт проводится по инициативе Клуба героев России и Российского союза ветеранов Афганистана. В нем примут участие: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан, Amchi, Ars-N, военные духовые оркестры.
Гостями станут народный артист СССР Василий Лановой, известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.
«До начала концерта в 11:00 состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен». Волонтеры – молодые люди из разных объединений и движений развернут на проспекте Сахарова полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов (каждый флаг размером 120х20 см), а также общественных организаций. На полотне будет читаться слово «Россия», сложенное из цветов триколора», - добавляется в материале.
После этого будет развернут бело-сине-красный флаг России. Участие во флешмобе примут более 1 тысячи человек.
Тематические мероприятия будут организованы в городских парках. Так, 24 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится IX международный фестиваль «Казачья станица Москва». С 10:00 до 20:00 здесь выступят творческие коллективы, спортивные клубы, мастера-ремесленники, историки и этнографы, представители казачьих организаций и учебных заведений.
В саду «Эрмитаж» с 11:00 до 22:00 пройдет семейный инклюзивный благотворительный фестиваль «Галафест» – праздник для детей и взрослых, семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
В этот же день в Екатерининском парке будет организовано празднование Дня Преображенского полка, пройдет концертная программа с участием победителей телепроекта «Большая перемена». Завершит праздник выступление группы «Александров-Парк» созданной участниками Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
На Поклонной горе 24 августа в 13:00 у памятника героям Первой мировой войны выступят детские духовые оркестры – участники международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Под их аккомпанемент пройдут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.
«С 15:00 до 23:00 будет работать открытый кинотеатр, где пройдут мастер-классы для детей, презентация фильмов детских киностудий, показ работ конкурса Instagram-фильмов о Москве, внеконкурсные показы, анимационная программа», - перечисляется в пресс-релизе.
25 августа с 13:00 до 19:00 на Поклонной горе пройдет большой праздничный концерт с участием Дениса Майданова, Алексея Хворостяна, Владимира Девятова и других исполнителей, который организует телеканал «ТВ Центр».
24 августа в 20:00 в музее Победы (кинотеатр «Поклонка») состоятся показ и встреча со съемочной группой фильма Василия Ливанова «Медный всадник России». 25 августа в 20:00 будет показан фильм Виктории Фанасютиной «Солдатик». Мероприятия будут организованы в рамках внеконкурсной программы («Кино для всей семьи») VIII московского фестиваля «Будем жить».
Специальная программа кинопоказов подготовлена сетью «Москино». Там можно будет посмотреть мультфильм «Гора Самоцветов» (кинотеатр «Вымпел»), фильмы «Офицеры» (кинотеатры «Молодежный» и «Тула»), «Броненосец Потемкин» (кинотеатр «Березка») и так далее.
В 2019 году исполняется 350 лет государственному флагу России. В деревне Дединово Луховицкого городского округа в 1668 году был построен, а в 1669 году спущен на воду первый русский военный корабль «Орел». Многие историки и краеведы сходятся во мнении, что именно тогда – 350 лет назад – на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.
Что вы знаете о российском триколоре?
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22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Пройдите викторину РИАМО об истории российского триколора.
Впервые флаг бело сине красного цвета был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Об этом свидетельствует указ царя Алексея Михайловича о закупке тканей белого, синего и красного цветов для корабельного флага. По мнению историков, флаг выглядел не так, как сейчас.
«Ястреб»
«Беркут»
«Петр I»
Что вы знаете о российском триколоре? (3/11)
Кто из русских царей впервые поднял триколор на военном корабле почти в таком же виде, как он выглядит сегодня?
В Морском уставе Петра I от 1720 года указано, что торговым флагом России будет являться полотно из полос белого, синего и красного цвета. По словам главного герольдмейстера России Георгия Вилинбахова, по традиции цвета торгового флага совпадают с цветами государственного. Когда Петр дал бело-сине-красный флаг торговым и гражданским судам, тем самым он закрепил за ним функцию государственного.
Государственным флагом
Личным флагом царя
Что вы знаете о российском триколоре? (5/11)
Флаг какой страны похож на российский триколор, но полосы расположены в другом порядке?
В 1896 году Николай II признал бело-сине-красный флаг национальным вместо черно-желто-белого. Это был последний флаг Российской империи. До этого в России существовало «двоефлажие», то есть использовались два флага – романовский черно-желто-белый флаг и петровский триколор.
Что вы знаете о российском триколоре? (9/11)
На какой флаг в 1918 году большевики заменили российский триколор?
Впервые флаг России был поднят на флагштоке Кремля 25 декабря 1991 года. 22 августа 1991 года, после победы над ГКЧП, Верховный Совет РСФСР принял постановление о признании государственным бело-сине-красного флага.
В 1992 году
В 1993 году
В 1991 году, после августовского путча, триколор вернулся в качестве государственного флага РСФСР, а в 1993 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О Государственном флаге Российской Федерации».
Что вы знаете о российском триколоре? (11/11)
Кто из российских руководителей официально ввел День государственного флага РФ?
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