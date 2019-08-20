РИАМО - 20 авг. Сотрудники Росгвардии в подмосковной Коломне задержали местного жителя, подозреваемого в хранении героина, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования во дворе дома на улице Дзержинского внимание сотрудников привлек молодой человек, который находился в состоянии наркотического опьянения.

«Прибывшая на место следственно-оперативная группа МВД провела личный досмотр 32-летнего мужчины. Во внутреннем кармане его куртки обнаружили сверток с веществом, похожим на наркотик», – говорится в сообщении.

По результатам химического исследования установлено, что вещество общим весом более 2 граммов является героином. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.