РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. В подмосковном Подольске приобрели оборудование для детской игровой и спортивной площадок на улице Плещеевская, его стоимость составила 2,3 миллиона рублей, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках исполнения наказов избирателей депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Павел Максимович выделил денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей из специализированного фонда на приобретение детской игровой площадки и 800 тысяч рублей на приобретение спортивных тренажеров во дворе многоквартирных дворов №№43, 45, 47 на улице Плещеевская в микрорайоне Восточный. На эти средства приобрели специальные игровые элементы», – говорится в сообщении.

Для детской площадки купили подвесные крылатые качели и карусели; качалки с изображением животных и сказочных персонажей; разнообразные горки. Игровые элементы рассчитаны на разные возрастные группы. Для младшего возраста – фигурные песочницы, уличные детские домики, игровые конструкции и развивающие макеты, с помощью которых легко овладеть навыками сложения и вычитания. Мальчишки и девчонки постарше могут попробовать свои силы на спортивной площадке со спортивно-развивающим оборудованием; разноуровневыми турниками; упорами для отжиманий и многим другим.

«Убежден, что детям важно получать новые знания и навыки в процессе игры. А яркое тематическое игровое оборудование и спортивные конструкции этому будут только способствовать», – сказал Максимович.

Он совместно с начальником отдела благоустройства администрации городского округа Подольск Владимиром Полинским проверили качество установленных элементов. Все выполнено качественно и в срок.