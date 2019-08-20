РИАМО - 20 авг. Семь новых стартовых площадок, расположенных на территории Восточного, Юго-Восточного, Южного и Юго-Западного административных округов столицы, включили в программу реновации, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление, которое расширяет перечень территорий под возведение многоквартирных домов для переселения граждан по программе реновации, принял во вторник президиум правительства Москвы. Теперь в программу включены уже 345 стартовых площадок под строительство многоквартирных домов (МКД) мощностью порядка 5 миллионов квадратных метров.

«Решением правительства Москвы в указанный перечень включено семь новых площадок общей мощностью 92,7 тысячи квадратных метров жилья, расположенных в пяти районах», - говорится в сообщении.

Так, новая площадка появилась в районе Перово по адресу: улица Металлургов, владение 30. В районе Выхино-Жулебино находятся сразу два участка по адресам: Самаркандский бульвар, владение 15, и Ферганский проезд, владение 14. В районе Кузьминки также появились две стартовых площадки, они располагаются по адресам: Волгоградский проспект, владение 101, корпус 2, и Волгоградский проспект, между домом 155, корпус 1, и домом 157, корпус 1.

Кроме того, в Даниловском районе разместилась одна новая стартовая площадка по адресу: Дубнинская улица, владения 59-69. Также еще один участок выделили в районе Котловка по адресу: Нагорная улица, дом 5, корпус 1, дом 2, корпус 1 (напротив).

«Одна из этих площадок (Волгоградский проспект, владение 101, корпус 2) располагается на месте дома, расселяемого по программе реновации (вторая волна переселения)», - отмечается в материале.

На новых стартовых площадках планируют возвести МКД для расселения порядка 3,4 тысячи человек из 19 домов, в которых находилось более 1,3 тысячи квартир.