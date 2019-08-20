РИАМО - 20 авг. На проспекте Академика Сахарова в столице 24 августа проведут мероприятие, посвященное празднованию 350-летия Государственного флага России.

Ведущими мероприятия станут Дмитрий Шепелев, Марина Ким, Дмитрий Губерниев, Юлия Барановская и Валдис Пельш.

Со сцены расскажут о россиянах, успехами которых может гордиться вся страна, о людях, которые добились выдающихся достижений в различных сферах деятельности и в общественной жизни.

В ходе мероприятия тысяча молодогвардейцев развернут единое полотно из 2 тысяч флагов поселков и городов, общественных организаций и объединений. Общий размер флага составит 120 на 20 метров. Достижение зафиксируют в книге рекордов России.

На праздничном концерте выступят «Сурганова и оркестр», Валерия, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати и другие артисты. Концерт начнется в 14:00.

Двадцать второго августа отмечается День Государственного флага России.