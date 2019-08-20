РИАМО – 20 авг. Руководящий состав «Тинькофф» отверг вариант перевести штаб-квартиру в бизнес-центр «Акватория» на Ленинградском шоссе на севере Москвы, так как планирует найти более подходящую локацию, сообщается на сайте realty.ria.ru.

В начале июня, в рамках ПМЭФ, представители кредитной организации подписали соглашение с международным девелопером Wainbridge, которое касалось намерений заключить договор аренды офисов в БЦ «Акватория». «Тинькофф» рассчитывал расположить свои рабочие места на свыше 68 тысячах квадратных метров бизнес-центра.

«В ходе телефонной конференции с журналистами глава кредитной организации Оливер Хьюз не раскрыл причин срыва сделки и отметил, что срочности в переезде в новую штаб-квартиру нет», – говорится в сообщении.

Он добавил, что со стороны риелторов идет шквал разнообразных предложений, так что в вариантах «Тинькофф» недостатка не испытывает. Хьюз надеется, что в следующие несколько месяцев вопрос о выборе новой штаб-квартиры для организации будет закрыт.

Он рассматривает и такое решение ситуации, как размещение группы сразу в двух точках: в действующей штаб-квартире в бизнес-центре «Водный» и параллельно в другом офисе. Однако, предпочтительнее для него выбрать одно месте и заехать в новое здание в 2022 году.

Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году являлось формирование повестки устойчивого развития.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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