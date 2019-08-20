РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Детская поликлиника №2 подмосковного Подольска планирует в нынешнем году приобрести диагностическое оборудование на сумму свыше 21 миллиона рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач медучреждения Анастасия Савина.

«В текущем году (в 2019 году – ред.) по программе «Здравоохранение Московской области» мы планируем получить новое диагностическое оборудования для доукомплектования поликлиники. В частности, мы планируем закупить новый ультразвуковой аппарат, портативный ультразвуковой аппарат, хирургический нож, автоматический проектор знаков, аппарат для измерения глазного давления и многое другое. Всего на новое оборудование планируется потратить сумму в размере свыше 21 миллиона рублей», – сказала Савина.

Подольская городская детская поликлиника №2 состоит из двух отделений на улицах Индустриальная и Машиностроителей, а также филиала на улице Сосновая. В настоящее время в медучреждении имеется пять терминалов для записи к врачам и в среднем обслуживаются около 19 тысяч детей.