РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 авг. В подмосковном Подольске со вторника поменяли местами заезд и выезд к торговому центру «Капитолий» на улице Большая Серпуховская, такая мера позволит снизить количество ДТП на данном участке, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск обращает внимание, что с 20 августа у торгового центра «Капитолий» изменили схему заезда и выезда на автомобильную парковку. Въезд на территорию парковки осуществляется ближе к перекрестку улиц Большая Серпуховская и Чистова (перед светофорным объектом), выезд – ближе к перекрестку улиц Большая Серпуховская и Индустриальная. Водителям нужно быть внимательнее», – сказал сотрудник.

По его словам, соответствующий знак уже установили. Изменение подъездного пути даст возможность водителям, которым нужно сделать разворот, плавно перестроиться в левый ряд и избежать заторов. В настоящее время ввиду того, что там слишком мало места для перестроения в левый ряд, часто образуются заторы и происходят ДТП.