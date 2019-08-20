РИАМО - 20 авг. В течение 2020-2021 годов в Московской области запланировано отремонтировать порядка 17 тысяч подъездов, сообщила во вторник руководитель Госжилинспекции Подмосковья в ранге министра - главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина в ходе заседания областного правительства.

«На сегодняшний день у нас в области насчитывается 147 тысяч подъездов. За четырехлетний период с 2016 года, включая 2019 год, нами будет отремонтировано 82 тысячи подъездов. На долгосрочный период - к 2020 и 2021 году мы планируем дополнительно отремонтировать еще 17 тысяч подъездов. За шестилетний период при поддержке правительства Московской области будет отремонтировано около 100 тысяч подъездов или около 70% от общего количества подъездов», - сказала Федина.

Она отметила, что оставшиеся 30% подъездов находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Они будут отремонтированы в рамках средств управляющих компаний, которые расходуются на текущий ремонт.

«На 2019 год у нас запланировано отремонтировать 14,5 тысяч подъездов, из них отремонтировано 6,7 тысячи подъездов. <…> На сегодняшний день в Госжилинспекцию представлено 2,8 тысячи подъездов для проверки», - добавила Федина.

Она уточнила, что инспекторы ведомства уже проверили 1,9 тысячи подъездов, из них 66% были приняты с первого раза, 27% - не приняты с первого раза, значит были строительные недоделки.

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