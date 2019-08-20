РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В детскую поликлинику №2 в подмосковном Подольске набрали достаточное количество педиатров и участковых врачей, в настоящее время запись к педиатру возможна день в день, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач медучреждения Анастасия Савина.

Детская поликлиника №2 состоит из двух отделений на улицах Индустриальная и Машиностроителей, а также филиала на улице Сосновая. В настоящее время в медучреждении имеется пять терминалов для записи к врачам и в среднем обслуживаются около 19 тысяч детей.

«Мы полностью укомплектовались педиатрами и участковыми врачами. В этом году (в 2019 году - ред.) у нас были приняты на работу четыре педиатра, четыре участковые медсестры и один фельдшер для работы в кабинете неотложной помощи. В этом году мы организовали в двух филиалах кабинеты неотложной помощи и «Справка в один шаг». Если пациент пришел и вдруг не оказалось записи к педиатру, то он может получить помощь у врача и записаться к специалисту. Также в преддверии учебного года, когда дети массово идут за справками, открылись кабинеты «Справка в один шаг», который работает с 8:00 до 20:00. Ежедневно мы мониторим доступность самозаписи для пациентов и в настоящее время к педиатру запись возможна день в день», – сказала Савина.

Она отметила, что в медучреждении не первый год работает электронная регистратура, которая позволяет без очереди записаться к различным специалистам. Однако ряд родителей не отменяют запись к врачам из-за чего на освободившееся время не могут попасть другие пациенты.

«Я хочу донести до родителей, что если они вдруг по какой-либо причине не могут попасть на прием, то не стоит забывать отменять запись. Также нужно быть внимательными и при записи в лист ожидания и не вставать за слишком длительный срок», – пояснила Савина.