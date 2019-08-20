РИАМО – 20 авг. В Пресненском районе столицы построят многоуровневую транспортную развязку на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, по проекту здесь установят информационные указатели и нанесут дорожную разметку, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Накануне была согласована проектная документация для объекта: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций, и железнодорожной инфраструктуры. Этап 2» по адресу: Пресненский район, ЦАО.

«В столице сегодня активно развивается транспортная инфраструктура. Открываются новые станции метро, реконструируются магистрали, тем самым для москвичей создается возможность существенно сократить временные издержки на перемещение по городу. Мосгосэкспертизой согласован этап строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, проектом запланировано устройство эстакад и подпорных стен, переустройство и прокладка инженерных сетей, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Он уточнил, что участок строительства расположен вдоль железнодорожных путей Белорусского направления от Шелепихинской набережной до Третьего транспортного кольца.

Проектом предполагается устройство съезда с северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, что обеспечит беспрепятственное движение на внутреннее направление ТТК и заезд в ММДЦ «Москва-Сити» через 2-й Красногвардейский проезд. Кроме того, проектная документация включает в себя размещение съезда с ТТК на северный дублер Кутузовского проспекта: таким образом, будет организован проезд на Пресненскую набережную вдоль Ботанического сада.

Также в рамках проекта предусматривается устройство съезда с Шелепихинской набережной на северный дублер. Проектом предполагается строительство внешнего и внутреннего съездов с ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и строительство подъездной дороги к электроподстанции.

Запланирована установка дорожных знаков, ограждений, информационных указателей и нанесение дорожной разметки.