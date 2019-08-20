РИАМО – 20 авг. Некоторые виды обуви, такие как туфли на шпильке или угги, при постоянном ношении могут вызвать плоскостопие, варикозное расширение вен и боли в ногах, сообщает aif.ru.

«Шпильки – любовь и бич большинства женщин. Я не призываю отказаться от них, но важно запомнить две аксиомы. Первая: высокие каблуки – это обувь «на выход», а не для «дефиле» по асфальту на работу. Вторая: нельзя носить каблук выше 6 сантиметров на постоянной основе», – отметил остеопат Владимир Животов.

Он пояснил, что постоянное ношение высокого каблука (выше 6 сантиметров) меняет баланс тела, а они уже приводят к изменению положение костей, органов и позвонков. Таким образом у человека появляются поперечное плоскостопие, натоптыши, боли в ногах, варикозное расширение вен.

Постоянное ношение обуви на плоской подошве (шлепанцы, вьетнамки, угги) также вредит здоровью. Например, при носке шлепанцев человек слегка сгибает пальцы, чтобы удерживать данную обувь на ногах, что приводит к перенапряжению мышц стопы, которое со временем переходит выше – на голени, поясницу и шею.

«Многим кажется, что ношение ортопедической обуви или ортопедических стелек полезно для опорно-двигательного аппарата, что это поможет исправить сколиоз или плоскостопие. Некоторые родители специально покупают своим детям именно такие туфли и ботинки, чтобы с раннего возраста предотвратить развитие данных заболеваний», – уточняет специалист.

По его словам, в некоторых случаях ношение данного вида обуви бесполезно, так как она не лечит плоскостопие или сколиоз. В данному случае нужно вылечить первопричину, которая привела к данным заболеваниям.

Кроме того, по мнению остеопата, ношение обуви на размер меньше, узких туфель или ботинок отрицательно сказывается на здоровье и состоянии опорно-двигательного аппарата, вызывает костные наросты, хронический дискомфорт и передавливание стопы.

«К счастью, понятие красоты и привлекательности в наше время не связано с размером стопы, как, например, в Древнем Китае. Поэтому всем своим пациенткам я настоятельно рекомендую следить за тем, чтобы обувь была комфортная и качественная, так как это напрямую влияет на здоровье, отсутствие ряда проблем и заболеваний и, как следствие, на работоспособность и качество жизни», – резюмировал Животов.