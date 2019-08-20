РИАМО - 20 авг. В Красногорске по 16 адресам привели в порядок и обновили все элементы дворов, их список выбрали местные жители, а работы осуществили по губернаторской программе комплексного благоустройства дворов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В Красногорске планируется благоустроить еще столько же дворовых территорий. В Подмосковье список адресов для работ формируют, основываясь на решении населения. Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований составляют адресный перечень путем голосования жителей на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании рассмотрения обращений граждан муниципальной общественной комиссией (50% от плана на год).

«На сегодняшний день работы по благоустройству завершены по 608 адресам (в Московской области - ред.). <…> Благоустройство всех 1,36 тысячи дворов завершат к октябрю», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Обязательными элементами благоустройства дворов являются: детские игровые площадки, площадки ТКО, парковки, информационные стенды, озеленение, урны и лавочки.

По поручению губернатора ежегодно благоустраиваются не менее 10% дворовых территорий. На территории Московской области с 2015 по 2018 год провели благоустройство 48% дворов от общего количества.