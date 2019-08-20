РИАМО – 20 авг. Завершено благоустройство улицы Гагарина в Чкаловском микрорайоне в городском округе Щелково, ее протяженность составляет 400 метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Торжественное открытие улицы Гагарина провели 18 августа.

«Теперь здесь асфальтированные пешеходные дорожки, велодорожки, лавочки, современное уличное освещение, высажены деревья и кустарники, установлено видеонаблюдение», – говорится в сообщении.

Протяженность улицы составляет 400 метров. Территория благоустроена в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Также в рамках благоустройства переоборудовали перекресток улиц Гагарина и Жуковского - здесь появился разворотный круг.

На улице Гагарина находятся местный Вечный огонь, Дом культуры и мемориальный комплекс «Аллея Героев», где установлены бюсты жителям Чкаловского, прославившим авиацию.