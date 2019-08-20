Даже за 10 дней до 1 сентября в Москве еще можно успеть закупиться к школе, причем с хорошими скидками. Именно сейчас финал распродаж, многие магазины проводят акции. Так что родители, которые еще не успели собрать ребенка в школу, не прогадали. Кроме того, дети летом активно растут, поэтому многие не торопятся с покупкой одежды заранее и отправляются по магазинам лишь перед стартом учебного года. Где найти максимальные скидки на форму, обувь и канцелярию, выяснила обозреватель РИАМО.

Школьная форма

© Ксения Сидорова

Школьная форма – одна из самых затратных статей в гардеробе ученика. Минимальный комплект для мальчика должен включать пару рубашек, одну-две пары брюк и пиджак. Для девочек желательно приобрести сарафан либо платье, юбку с жилеткой, две блузки. Колготки, банты, галстуки бабочкой, нижнее белье и носки – само собой разумеется.

Чтобы сэкономить на школьной форме, можно сосредоточиться на моделях из коллекций прошлых сезонов. Как правило, именно на них сейчас максимальные скидки.

Так, в сети магазинов «Дочки-сыночки» рубашки для мальчика идут с 58% скидкой – от 299 рублей. За такую же цену можно купить блузку для девочки. Состав в таких моделях – 55% хлопок, 45% полиэстер.

В сети гипермаркетов «Глобус» стартовые цены на сорочки для мальчиков чуть выше – от 359 рублей, но и состав приятнее: 80% хлопка, 20% полиэстера. Также здесь можно удачно приобрести белые водолазки – всего 299 рублей за идеальный состав – 92% хлопок, 8% лайкра.

А вот школьные сарафаны выгодно покупать в «Детском мире»: цены на модели из прошлых коллекций начинаются от 499 рублей. В «Глобусе» стоимость сарафанов – от 1199 рублей, правда, это модели уже нового сезона.

Для мальчиков в «Дочках-сыночках» продают уже готовые комплекты формы – отличный выбор для тех, кто ограничен во времени. Например, комплект из трех предметов – брюки, жилет и галстук – обойдется всего в 1099 рублей. Комплект пиджак, жилет и брюки со скидкой 44% стоит 1499 рублей.

© официальный сайт магазина "Смена" © официальный сайт магазина "Смена" 1 из 2

Если вы готовы потратить чуть больше, стоит заглянуть в фирменный магазин или на сайт московской фабрики «Смена», где тоже сейчас скидки. Для девочек здесь можно купить белые блузки из смесового хлопка (от 799 рублей), стильные жакеты (от 1099 рублей), вязаные кардиганы (1999 рублей), юбки (от 799 рублей), сарафаны (от 899 рублей), платья (от 999 рублей). Элегантное платье из поливискозы стоит 2999 рублей. Модные гольфы для школьниц можно купить за 199 рублей, колготы – 329 рублей.

© официальный сайт магазина "Смена"

Для мальчиков в «Смене» можно приобрести брюки (от 1599 рублей), вязаные хлопковые жилеты (от 899), сорочки (от 1399), джемперы (1699 рублей), а вот пиджаки здесь все разобраны.

© официальный сайт магазина "Смена"

Пиджаки на полных детей от щелковского производителя «Класс и К» можно приобрести с 40% скидкой за 900 рублей. Кроме того, магазины этого бренда в столице и городах Подмосковья предлагают скидку 10% на школьную форму, одежду и обувь по дисконтной карте «Зеленый человек», а сохранив чек на покупку, можно будет получить скидку 20% в сентябре.

Многодетным семьям выгодно приобретать школьную форму в фирменных магазинах бренда Sky Lake: здесь постоянно действует скидка 20%. Остальным покупателям стоит загрузить мобильное приложение бренда, в нем можно получить доступ к виртуальной дисконтной карте со скидками 10% на все товары и 25% - на модели коллекции с клеткой.

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Спортивная форма

Спортивную форму можно успеть выгодно приобрести в Спортмастере. Здесь идет распродажа летних коллекций. Например, футболки распродаются по минимальным ценам – от 99 рублей. Модели из фирменных коллекций Fila с 50% скидкой обойдутся от 649 рублей.

Спортивные брюки с хлопком Demix для мальчиков можно купить от 499 рублей, стильные модели от Fila стоят 899 до 1299 рублей. Модный спортивный костюм Fila (олимпийка плюс брюки) из смесового хлопка без скидки стоит 3699 рублей.

Цена на леггинсы для девочек марок Kappa или Fila из коллекции прошлого сезона тоже снижена наполовину – от 449 рублей.

Обувь

© Ксения Сидорова

Классические школьные туфли для девочек на маленьком каблучке обойдутся в «Дочках-сыночках» в 399 рублей с 50% скидкой. Цены на полуботинки для мальчиков стартуют от 500 рублей за модели из прошлого сезона. Туфли из натуральной кожи из магазинов детской обуви «Котофей» обойдутся в 2120 рублей со скидкой.

Кроссовки для занятий физкультурой в «Детском мире» стоят от 999 рублей за пару. В «Спортмастере» цены на кроссовки для детей начинаются от 699 рублей. За 749 рублей можно взять дорогую модель с 50% скидкой из прошлого сезона.

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Ранцы и рюкзаки

Цены на школьные ранцы в «Глобусе» стартуют с 1699 рублей за модели китайского производства. Школьные рюкзаки ErichKrause стоят на тысячу дороже, но это все равно меньше, чем цена на официальном сайте бренда.

Немецкие ранцы Herlitz еще можно успеть заказать на сайте производителя со скидкой 31% - модели из прошлых коллекций продаются за 4400 рублей.

А в магазинах «Комус» можно приобрести школьные рюкзаки с ортопедической спинкой по цене от 1590 рублей. За ранец из новой коллекции придется отдать 2 790 рублей.

В «Детском мире» ортопедические ранцы Kinderspielwaren стоят 3859 рублей.

В магазине «Школьник» комплект Lego обойдется в 11 900 рублей: туда входит ортопедический ранец с дышащей спинкой, мешочек для обуви и два пенала для школьных принадлежностей.

© официальный сайт Crocs

Яркие фирменные рюкзаки от Crocs, которые отлично подойдут для прогулок и походов в спортивные секции, сейчас распродаются всего по 699 рублей на сайте и в аутлетах. Есть расцветки для мальчиков и девочек.

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Канцелярия

© пресс-служба администрации Химок

Набор первоклассника Hatber в подарочной коробке в «Дочках-сыночках» можно купить за 199 рублей. В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручки шариковые, карандаш, кисть, точилка, пластилин, набор цветных карандашей, фломастеров, ножницы, краски акварельные, альбом для рисования и цветная бумага.

Расширенный набор первоклассника той же фирмы обойдется в «Комусе» в 499 рублей (цена со скидкой). В него входит 27 предметов школьно-письменных и канцелярских принадлежностей. Набор соответствует заявленным требованиям на начальном этапе школьной программы.

Для школьников младших и средних классов «Детский мир» предлагает набор школьника Erhaft, в который входят все необходимые для учебы предметы. В том же «ДМ» можно раскошелиться на набор за 1 499 от ErichKrause. Как утверждает производитель, набор собран на основе рекомендаций учителей начальных классов.