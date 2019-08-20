РИАМО - 20 авг. В 12 часов во вторник температура на ВДНХ повысилась до 26,4 градуса, и этот день стал самым теплым с начала месяца, сообщается на сайте «Метеоновости».

До этого самым теплым днем месяца было 8 августа. Тогда максимальная температура составила 25,9 градуса.

«В течение дня температура продолжит повышаться и преодолеет отметку 27 градусов», — говорится в сообщении.

Однако 21 августа температура в столице поднимется почти до 28 градусов, и этот день должен стать самым жарким с начала месяца.