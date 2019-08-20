РИАМО – 20 авг. Президент РФ Владимир Путин обратился c приветствием к делегатам XII всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики в Уфе в ходе его открытия и рассказал, в чем важность таких форумов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент отметил, что форумы наподобие этого весомы для повестки дня, так как значительно способствуют развитию научных проектов, а также дают возможность обсудить актуальные отраслевые проблемы.

«Российский президент отметил, что эти форумы собирают знаменитых научных исследователей, профессоров и педагогов и имеют огромную роль в развитии передовых направлений научной, инженерно-технической и конструкторской мысли», — говорится в сообщении.

По словам Путина, присутствующие на форуме представители научной среды делают важный вклад в решение насущных вопросов теоретической и прикладной механики.

По мнению российского лидера, форум в Уфе пройдет в атмосфере творчества, принесет действенные плоды, а те рекомендации, которые прозвучат в ходе мероприятия, в будущем благотворно скажутся на возможностях отечественной авиации, медицины, энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).