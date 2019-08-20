РИАМО – 20 авг. Работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности на улицах Угличская и Илимская стартовали на севере столицы, общая площадь благоустройства составит около 1 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Специалисты заменят основание и асфальтобетонное покрытие тротуаров площадью почти 2,8 тысячи квадратных метров, а также проезжей части, площадь которой составит более 3 тысяч «квадратов».

«Для обустройства инфраструктуры маршрутов общественного транспорта нанесут соответствующую разметку, установят дорожные знаки и пешеходное ограждение. Вдоль тротуаров разобьют газоны», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе работ воздушные кабельные линии уберут под землю и установят новый бордюрный камень.

Для пешеходов обустроят пять новых пешеходных переходов. Чтобы ждать автобус было комфортно в любую погоду, по линии нового маршрута установят пять современных остановочных павильонов. Работы планируется завершить к началу сентября.