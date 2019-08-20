РИАМО - 20 авг. Эстакаду над железнодорожными путями Московских центральных диаметров (МЦД-2 Нахабино – Подольск) построят в процессе реконструкции развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В процессе реконструкции развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе будет построена эстакада над железнодорожными путями МЦД-2 в районе остановочного пункта «Трикотажная», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что строители завершают бетонирование опор эстакады и ведут сборку конструкций пролетного строения. Полностью завершить работы планируют до конца 2021 года.

Строящаяся эстакада состоит из двух участков: участка прямого хода бокового проезда с внешней стороны МКАД над Рижским направлением МЖД и Волоколамским шоссе и участка правоповоротного съезда с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону области.

За последние годы в столице реконструировали 14 развязок на пересечении с МКАД, что значительно увеличило пропускную способность кольцевой автодороги. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции еще пяти развязок.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.