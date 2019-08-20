РИАМО - 20 авг. В Подмосковье с позднего вечера 20 августа и до утра 21 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень из-за локального тумана объявили в Подмосковье с 23:00 20 августа до 08:00 21 августа. С 08:00 21 августа до 03:00 23 августа предупреждение о погоде не требуется.

В Москве оповещение о погоде не требуется до 12:00 22 августа.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили также на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

В Московском регионе в ночь на 21 августа ожидается переменная облачность, по области местами пройдет небольшой дождь, прогнозируется туман. Температура составит 16-18 градусов. Днем 21 августа ожидается переменная облачность, в Подмосковье местами – небольшой дождь. Воздух прогреется до 27-29 градусов.