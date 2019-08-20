РИАМО - 20 авг. В Московской области в следующем году не планируют поднимать взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы приняли решение, что и в 2019 году, и 2020 году мы не будем поднимать минимальный взнос на капитальный ремонт. <…> Плата останется на уровне 9 рублей 7 копеек за квадратный метр», - сказал Хромуш в ходе заседания правительства Московской области.

Он отметил, что в этом году доля комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах увеличилась до 32% - 849 домов.

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Московской области – самая масштабная в России. Всего в нее включено 44,6 тысячи МКД. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 9,5 тысяч единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах.

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