РИАМО - 20 авг. В подмосковном Клину полицейские задержали 14-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в вандализме, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник в целях порчи муниципального имущества умышленно поджег предназначенное для инструкторов и посетителей парка нестационарное строение, в котором находилось оборудование», – заявила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Он добавила, что общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм».

Подростка поместили под подписку о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.